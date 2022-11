Urban Interest waarschuwt gemeente voor uitstel herontwikkeling stationsflat

Eigenaar Urban Interest van de 91 appartementen in een flatgebouw aan het Stationsplein herkent zich niet in de kritiek die de afgelopen weken over het bedrijf is uitgestort in relatie tot de flat tegenover station Leiden Centraal. Het bedrijf zou huurders meer zekerheid moeten geven door vaste contracten aan te bieden en er zou sprake zijn van veel achterstallig onderhoud.

Directieleden Barbara Westrik en Marcel Scholtes van de vastgoedbelegger waarschuwen in een brief aan het Leidse college en de gemeenteraad dat de hele herontwikkeling van dat deel van het Leidse stationsgebied in gevaar komt als huurders geen tijdelijk contracten zouden hebben. "Met een vast contract kunnen huurders hun vertrek via procedures jaren rekken. Gezien de huidige wooncrisis in Nederland en de grote behoefte aan huurwoningen in Leiden, hechten we er groot belang aan om de ontwikkeling van het gebouw door te laten gaan en de realisatie van honderden huurwoningen mogelijk te maken. Wij zijn bereid om honderden miljoenen euro's in de stad te investeren en de nieuwe woningen langjarig te gaan verhuren."

Van achterstallig onderhoud is volgens het bedrijf ook geen sprake. "Ondanks het feit dat er al sinds 2012 wordt gesproken over sloop hebben wij gewoon onderhoud uitgevoerd aan het gebouw. De laatste paar jaren hebben we betonwerkzaamheden uitgevoerd en het beton geschilderd, voegen en liftbesturingen vervangen, de noodverlichtingsinstallatie en de glasbewassingsinstallatie hersteld." Urban Interest zegt de afgelopen vier jaar 400.000 euro aan uitgegeven te hebben. "Ook zijn in 2021 alle houten kozijnen aan de galerijzijde geschilderd."



Urban Interest is al tien jaar in gesprek met de gemeente Leiden over de herontwikkeling van de verouderde flat uit 1961. Het is de bedoeling dat het gebouw met 91 appartementen wordt gesloopt om plaats te maken voor enkele honderden huurappartementen. "Daardoor kunnen veel meer Leidse huishoudens een woning betrekken in deze overspannen woonmarkt." De vastgoedbelegger schrijft dat het er in 2020 op leek dat er bijna overeenstemming zou komen met de gemeente Leiden. "Dan zou het gebouw leeggemaakt moeten worden voor sloop. Pas vanaf dat moment zijn wij de woningen voor bepaalde tijd gaan verhuren", aldus Westrik en Scholtes. "Omdat huurcontracten voor onbepaalde tijd niet snel ontbonden kunnen worden, zou het risico bestaan dat het gebouw lang bijna leeg komt te staan in afwachting van uitspraken van een rechter."



Urban Interest wijst de gemeente er fijntjes op dat in het stationsgebied al eerder een gebouw vele jaren als rotte kies heeft leeggestaan. Er wordt daarmee verwezen naar het 'Gat van Van de Putte', genoemd naar krottenkoning Ronnie van de Putte die van het laten verloederen van beeldbepalende panden en panden op strategische locaties een verdienmodel heeft gemaakt. De gemeente Leiden kocht 'het gat' in 2010 uiteindelijk voor 18 miljoen euro. Later is op die plek De Lorentz gebouwd.

Het leeg laten staan van vrijkomende appartementen in afwachting van de herontwikkeling noemt Urban Interest uit economisch oogpunt en vanwege de schaarste aan huurwoningen ongewenst. "Deze argumenten hebben ons doen besluiten om de appartementen aan het Stationsplein voor bepaalde tijd te verhuren. Dit is bij de huurders benadrukt en toegelicht toen zij hun contract voor bepaalde tijd gekregen."



Urban Interest reageert ook op het protest van huurder Bo Salomons. Die sprak vorige week bij de gemeenteraad in over het feit dat hij per 9 december op straat komt te staan, omdat zijn contract dan afloopt, terwijl van sloop nog geen sprake is. Wel kon hij intern doorverhuizen, maar dat wil hij niet. "Dat is een werkwijze waarmee alleen wordt voorkomen dat we als huurders rechten opbouwen", zegt Salomons die donderdagmiddag samen met enkele flatgenoten een pakket eisen gaat overhandigen bij het Haagse hoofdkantoor van zijn verhuurder.

"Nu het zover is dat een eerste huurcontract na twee jaar van rechtswege eindigt, hebben wij aan de huurder aangegeven dat de woning op de overeengekomen einddatum leeg dient te worden opgeleverd. Doen wij dat niet, dan ontstaat er van rechtswege een huurcontract voor onbepaalde tijd", schrijft Urban Interest. De verhuurder wil dat niet om de toekomstige sloop niet in gevaar te brengen. "Hoewel wij daartoe niet verplicht zijn en de huurder bij aanvang al wist dat er na twee jaar een einde zou komen aan het huurcontract, hebben wij de betreffende huurder een woning in een ander complex in Leiden aangeboden, waar hij uiteraard voor onbepaalde tijd kan huren", schrijft Urban Interest aan de gemeente. "Zo is het door hem aangegeven probleem dat hij geen andere woning zou kunnen vinden opgelost en heeft hij het door hem verlangde contract voor onbepaalde tijd."



Volgens Urban Interest gebruikt Salomons zijn positie als actiemiddel om te ageren tegen het principe van tijdelijk huurcontracten in het algemeen. "De betreffende huurder is jurist en tevens betrokken bij de Bond voor Precaire Woonvormen en wist heel goed wat hij tekende en wat de consequentie zou zijn. Het gaat hem echter om een principiële discussie over het feit of het überhaupt terecht is dat er huurcontracten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten."



Dat laatste wil Urban Interest absoluut voorkomen. "Bij een huurcontract voor onbepaalde tijd zijn we als verhuurders verplicht een passende woning aan te bieden bij sloop. Dat is waar de schoen wringt. We kunnen onmogelijk voor 91 huishoudens passende woningen vinden als het gebouw gesloopt gaat worden. Zeker niet als het oordeel 'passend' door onze huurders gegeven moet worden. Daarmee zou de ontwikkeling van honderden extra nieuwe huurwoningen kunnen stranden."

Salomons weet nog niet of hij ingaat op het aanbod van zijn huisbaas. "Ik ben net terug van de bezichtiging", laat hij woensdagmiddag desgevraagd aan Sleutelstad weten. "Ik heb nog even om erover na te denken, en dat moet ook wel. Er spelen natuurlijk veel persoonlijke aspecten mee, ik moet het allemaal even afwegen."

In een brief aan alle huurders met een tijdelijk contract doet Urban Interest deze week het aanbod om ze aan een andere huurwoning te helpen als ze er niet in slagen zelf iets anders te vinden als hun contract voor de woning in de flat aan het Stationsplein afloopt. Het bedrijf heeft duizenden woningen in portefeuille. In het geval van Salomons is een woning aangeboden boven Winkelcentrum De Stevensbloem. Dat winkelcentrum is ook in eigendom bij Urban Interest.