Circulair kunst maken met kinderen: ‘We hopen natuurlijk op een koper’

In twaalf weken van begin tot eind een kunstwerk maken, samen met tien andere kinderen. Bij Stichting Mixclubs leggen ze de lat hoog. Oprichter Elles Verhoef daagt kinderen graag uit. De stichting heeft nu geld gekregen van de gemeente om deze kunstworkshop helemaal circulair te maken. Onder het motto: afval bestaat niet.

“We beginnen altijd met kennismakingsspelletjes”, zegt Verhoef. “Soms komen de kinderen van verschillende basisscholen of uit verschillende klassen. Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. Pestgedrag wordt absoluut niet getolereerd. Ik ben best wel streng.” Verhoef doet het niet alleen. “De kinderen gaan kunst maken onder begeleiding van kunstenaars. En het gaat om wat henzelf bezighoudt. We willen dat ze zich door het kunstwerk aan de Leidse inwoners laten zien.”

Het creatieve proces begint met een grote rol papier op tafel en een soort van stoelendans. Ieder kind begint te tekenen over wat hem of haar bezighoudt en waar ze eventueel een kunstwerk van willen maken. Na een minuut wordt er gerouleerd. De kinderen zitten nu met een onaffe tekening van iemand anders voor hun neus en mogen daar iets aan toevoegen. “Uiteindelijk gaan we kijken naar welke tekening we het beste vinden”, zegt Verhoef. “Dat proces gaat net zolang door tot we het allemaal eens zijn.”



Omdat elke tekening is opgebouwd uit elementen van verschillende kinderen, komt er altijd een concept-bouwtekening uit voor een kunstwerk dat eigendom is van de hele groep. “Het is nooit de tekening van één kind die gekozen wordt”, vertelt Verhoef. Nadat het ontwerp is vastgesteld, is het tijd om echt te gaan bouwen aan het kunstwerk. “We maken altijd grote werken”, zegt Verhoef. Geen priegelwerk.



Het materiaal dat gebruikt gaat worden, komt van de kringloopwinkel en Verhoef mag ook gebruik maken van de werkruimte van het Circulair Warenhuis en alle apparatuur die daar staat. Uiteindelijk wordt de kunst in de openbare ruimte tentoongesteld. “Dat wordt tegen de kerst, in het Rembrandtpark. De kinderen gaan zelf ook bedenken hoe ze zoveel mogelijk bezoekers kunnen trekken. Ze denken ook al aan een veiling, we hopen natuurlijk dat er een koper komt voor de kunst. Dan is het echt circulair. Als mensen belangstelling hebben, mogen ze zich melden.”



Naast Stichting Mixclubs kregen nog vijf andere initiatieven voor circulair ondernemen subsidie van de gemeente Leiden. De beoordelingscommissie had voor deze ronde een budget van 45.000 euro beschikbaar.