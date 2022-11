Theater Ins Blau vraagt alsnog om ruim vier ton

Het Leidse vlakkevloertheater Ins Blau aan de Haagweg dringt er bij het Leidse gemeentebestuur op aan om alsnog het eerder gevraagde subsidiebedrag van zo’n 417.000 euro per jaar beschikbaar te stellen.

Na een eerdere noodkreet besloot het college van burgemeester en wethouders het theater met ruim een ton tegemoet te komen. Eénmalig. "De gevraagde extra subsidie voor loon- en salariskosten zou een stijging zijn van 92 procent, hield het college de gemeenteraad voor. Dat vindt de gemeente buitensporig. "Culturele instellingen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering", stond in een brief aan de raad.

In reactie op die brief is theaterdirecteur Kees van Leeuwen opnieuw in de pen geklommen. Hij hoopt de gemeente ervan te overtuigen dat de 417.278 euro per jaar toch echt nodig is om Ins Blau overeind te houden. Volgens Van Leeuwen is het besluit van het college om niet aan het subsidieverzoek tegemoet te komen, gebaseerd op foute aannames. "We willen graag een en ander verklaren of rechtzetten en hopen dat u naar aanleiding van deze brief uw besluit herziet en alsnog de volledige benodigde bijdrage beschikbaar stelt", schrijft Van Leeuwen. De gemeenteraad beslist donderdag over de begroting van de gemeente.

Volgens Van Leeuwen gaat de gemeente er ten onrechte van uit dat Ins Blau voorheen een kleinschalig theater was, waar vooral met vrijwilligers gewerkt werd. "Dat was nooit het geval. Vóór 2012 was Ins Blau een productiehuis, met eigen producties en ondersteuning voor producties van andere instellingen. Ook toen werden de kernfuncties verricht door betaalde krachten."

Tien jaar geleden ging aan de Haagweg de programmering van start toen Ins Blau de plek innam van het toen door de Universiteit Leiden wegbezuinigde LAKTheater. Van Leeuwen: "Toen bestond het kernteam uit twee technici, een bedrijfsleider, een zakelijk leider en de directeur (totaal 4,6 fte). Allen betaalde professionele medewerkers. Vanaf 2015 werden programmering en marketing ook door Ins Blau gedaan. Het personeel werd uitgebreid met 0,5 fte. Vanaf 2012 werkt Ins Blau met vrijwilligers achter de bar. De bouw in 2012 en de uitbreiding in 2016 is deels met behulp van vrijwilligers gedaan. Het is dus een misverstand dat Ins Blau is overgestapt van vrijwillige krachten op betaalde krachten voor wat betreft de kernfuncties."



Een argument van de gemeente om Ins Blau niet de gevraagde subsidie te verstrekken is dat het stadsbestuur vindt dat culturele instellingen als Ins Blau zelf verantwoordelijk zijn voor een gezonde bedrijfsvoering. "Maar in 2012 hebben we op verzoek van diezelfde gemeente Leiden de vlakkevloerprogrammering overgenomen van het LAKtheater. Dat was onderdeel van de universiteit en dus niet afhankelijk van subsidie van de gemeente Leiden. De kosten van de vlakkevloerprogrammering stonden en staan in geen verhouding tot de opbrengsten van die activiteiten", schrijft de theaterdirecteur. "Die bestaan uit directe inkomsten uit kaartverkoop, gemeentelijke subsidie en bijdragen van fondsen."



Ins Blau stelt zich op het standpunt dat het voor de gemeente Leiden een vlakkevloerprogrammering verzorgt en daardoor onder meer door de coronapandemie in financiële problemen is gekomen. "Dat mag natuurlijk niet leiden tot de ondergang van de succesvolle en financieel gezonde onderneming die Ins Blau was voor 2012." Om financieel het hoofd boven water te houden heeft Ins Blau de afgelopen tien jaar al bezuinigd op personeel. Van Leeuwen: "Enerzijds door met minder mensen te werken en anderzijds door lagere salarissen te betalen dan in de sector gebruikelijk zijn." Hij noemt het daarom 'niet meer dan logisch' dat de tekorten bij de gemeente worden neergelegd. Kritiek van de gemeente dat er wordt overvraagd op het gebied van salarisverhogingen vindt van Leeuwen onterecht. "Het geeft alleen maar aan hoeveel we onderbetaald worden."



Ins Blau voert verder aan dat de subsidie die theaters in andere steden krijgen niet in verhouding staat met wat Leiden eraan uitgeeft. "Ins Blau krijgt nog niet de helft van wat andere gemeenten redelijk vinden. Het zou dan ook voor de hand liggen als de gemeente Leiden het niveau van subsidiëren zou optrekken naar het niveau van vergelijkbare vlakkevloerpodia."

Als Leiden niet over de brug komt met een structureel hogere subsidie dan is het volgens directeur Kees van Leeuwen onmogelijk om toekomstscenario's uit te werken voor Ins Blau. De gemeente vraagt om scenario's waarin de rol van het vlakkevloertheater geborgd is in een financieel gezonde instelling. "Wij willen hierbij alvast aangeven dat dit alleen mogelijk is als de structurele subsidie voldoende wordt verhoogd om die rol ook daadwerkelijk te blijven vervullen."