Snel duidelijkheid over nieuwe locatie bibliotheek

Uiterlijk begin 2023 wil cultuurwethouder Yvonne van Delft duidelijkheid hebben over de toekomstige huisvesting van de centrale vestiging van BplusC. Voor zo'n moderne bibliotheek zijn drie locaties met elkaar vergeleken. De komende maand praat de gemeente met de pandeigenaren.

De drie opties die zijn onderzocht, en waarvan door een extern bureau ook de financiële consequenties zijn doorgerekend, zijn de huidige plek in de Nieuwstraat, de panden rondom de Stadsgehoorzaal in de Breestraat en (een deel van) het voormalige Hudson's Bay-pand.

De nieuwe plek voor BplusC moet een moderne bieb worden. "Een derde plek", legt Van Delft uit. "Dat is niet thuis, niet op werk of school maar een plek waar iedereen binnen kan lopen. Waar je boeken kunt lenen en elkaar kan ontmoeten."

Voor zo'n 'derde plek' lenen alle drie de onderzochte locaties zich. Er is voldoende ruimte, het zijn zichtlocaties en je kunt er makkelijk binnen lopen. De komende maand gaat de gemeente in gesprek met de pandeigenaren. Begin volgend jaar moet er dan een voorstel naar de Leidse gemeenteraad waarin de vervolgstappen worden voorgelegd. "De raad moet dan een afweging maken over de plek in relatie tot onder andere de kosten."

Waar de nieuwe bibliotheek gaat komen, is dus nog onderwerp van onderzoek en vooral onderhandeling, maar dat het een van de genoemde opties wordt, is zeker. "Er is niet nog een vierde plek", zegt Van Delft.

Complicerende factor bij het hele proces is nog dat de nieuwe directeur van BplusC het binnen enkele maanden alweer voor gezien hield. Willem van Moort die decennia lang leiding gaf aan BplusC ging afgelopen voorjaar met pensioen. Zijn opvolger Willem van den Broek maakte begin oktober bekend dat hij per 1 december alweer afzwaait. De verwachtingen die hij had bij zijn positie strookten niet met de weerbarstige realiteit, schreef hij bij de aankondiging van zijn vertrek.

BplusC is momenteel druk bezig om een interim opvolger te zoeken. Van Delft hoopt dat dat snel lukt, zodat daar geen vertraging ontstaat.