‘Messenbezit onder jongeren problematisch, maar Leiden heeft geen drillrapgroepen’

Burgemeester Lenferink maakt zich zorgen over het messenbezit onder jongeren in Leiden. Ruim een week geleden vond er een steekincident plaats in de Stevenshof.

Om te voorkomen dat groepen jongeren uit andere wijken zich in de ruzie zouden mengen, kondigde Lenferink via een noodbevel een samenscholingsverbod af rond winkelcentrum De Stevensbloem. Er waren signalen dat tientallen jongeren wraak zouden willen nemen. Ook afgelopen weekend waren er weer signalen, maar er is uiteindelijk niets gebeurd. "Maar we zitten er dan ook bovenop", zegt Lenferink daarover.

Toch zijn dit soort gebeurtenissen in Leiden volgens Lenferink incidenten. "In sommige gemeenten is het echt een groot probleem, maar in Leiden is het nog lang niet zo erg als in Den Haag of Zoetermeer", zegt de burgemeester in het maandelijkse gesprek dat Sleutelstad deze week met hem voerde. Zo zijn er in Leiden bijvoorbeeld geen rivaliserende drillrapgroepen actief.

Lenferink: "In Leiden heb je natuurlijk ook jongerengroepen, maar niet echt met een hiërarchie. Niet met een leider, enkele 'adjudanten' en mensen die meelopen." In Leiden gaat het vaak om groepen die in wisselende samenstelling per keer afspreken om ergens naar toe te gaan. "Dat maakt de aanpak wel iets lastiger. Je moet dan een meer persoonlijke aanpak hanteren. Dat werkt, maar is heel erg arbeidsintensief."

Om te voorkomen dat ook in Leiden groepen jongeren ontstaan die elkaar soms letterlijk naar het leven staan, wordt een breed palet aan maatregelen uit de kast getrokken. Lenferink: "We hebben bijvoorbeeld het programma 'dealbreakers' waarmee we vooral willen voorkomen dat jongeren de drugscriminaliteit in gaan. Maar dan nemen we het voorkomen van geweld mee." Bij dealbreakers wordt op scholen met jongeren gesproken over de gevaren van criminaliteit. "Het lijkt voor jongeren verleidelijk om even snel wat te verdienen door drugs af te leveren, maar ze hebben geen idee in wat voor milieu ze terecht komen", zei Lenferink daar eerder al eens over.

De burgemeester wijst verder ook naar de stedelijke jeugdaanpak, waarbij jongeren individueel worden begeleid. Ook de ouders en de school worden dan betrokken. Als laatste is er nog de zogenoemde 'pit-aanpak'. In zo'n Preventief Interventie Team werken deskundigen die op hun beurt weer jongerenwerkers begeleiden.

Verdergaande maatregelen zoals detectiepoortjes op scholen, zijn mogelijkheden die in Leiden nog niet worden gebruikt. "Dat zou natuurlijk wel kunnen, maar dan kom je ook wel in een samenleving terecht die niet iedereen prettig vindt", zegt Lenferink daarover. "Messen zijn natuurlijk wel erg makkelijk te verkrijgen. Niet alleen vlindermessen, maar ook een keukenmes kan al een erg vervelend effect hebben." Tegengaan is bijna ondoenlijk, daarom legt de burgemeester ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij de ouders. "Die moeten er goed op letten, dat hun kinderen daar verre van blijven."