Volière in Plantsoen weer opengeknipt: 'Jij bent toch ook liever vrij?'

De schade werd dinsdagochtend opgemerkt door omwonenden. Die hebben de gaten provisorisch dichtgemaakt met gaas en vuilniszakken. In een van de verblijven is een kat achtergelaten. Die is door omwonenden weer vrijgelaten. Volgens een medewerker van de gemeente heeft de kat geen vogels gepakt maar zat het dier angstig achter een paal. Het is nog niet bekend of er vogels zijn ontsnapt.

Het is de tweede keer dat de volière het doelwit is. In juni werden er ook al dieren vrijgelaten uit het verblijf. De schade bedroeg toen 5.000 euro. De actie in juni was het werk van De Zwarte Tulp. Het is niet duidelijk of zij nu ook verantwoordelijk zijn.