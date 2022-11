De helft van de Leidenaren is van plan komend jaar tweedehands kleding te kopen, zo blijkt uit onderzoek. Dat is belangrijk, want door jaarlijks zes kledingstukken tweedehands te kopen in plaats doe je het milieu al een groot plezier. De Leidse Sorinne Dumitru vindt het leuk om mensen te inspireren meer tweedehands kleding te kopen.

ReJoes aan de Breestraat is één van de elf tweedehands kledingwinkels in Leiden die meedoet aan de De Preloved Fashion Fair-campagne van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. "Dat is een campagne die met behulp van reclame en sociale media probeert mensen te stimuleren meer tweedehands kleding te kopen", legt Dumitru uit. "Ik ben er wel blij mee, want we zijn nog niet zo lang open."

ReJoes -spreek uit re-use- is gevestigd in een voormalige dameskledingwinkel aan de Breestraat. Een groot winkelpand dat nu helemaal gevuld is met tweedehands kleding. Wie niet beter weet zou denken dat het om een 'gewone' kledingzaak gaat, zo hip ziet het eruit. Goed gevulde rekken met kleding, er is een koffiebar en een vintage leren bank en ouderwetse toonbank die de hippe look compleet maakt. De kleding die er hangt komt van Climpex BV, een textiel-inzamelbedrijf. "De aanvoer van tweedehands kleding is op die manier gegarandeerd", legt Dumitru uit. "En we hebben begrepen dat er kleding in overvloed is."

En op die kleding komen steeds meer mensen af. "Ik kom hier wel vaker", zegt een dame die geconcentreerd de kledingrekken afspeurt. "Het is financieel aantrekkelijk maar het is ook gewoon leuk." Dumitru merkt dat steeds meer mensen uit nieuwgierigheid een kijkje komen nemen. "Tegenwoordig is het echt een trend om tweedehands kleding te kopen", zegt ze. "En het is natuurlijk ook milieuvriendelijk en daar zijn mensen zich steeds meer bewust van. Je geeft toch iets wat door een ander is weggegooid een tweede leven." Maar daarnaast speelt het financiële aspect ook steeds meer een rol. "Het zijn dure tijden maar het is toch mooie kleding", zegt een bezoekster.

Uit recent onderzoek van I&O in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat het aandeel Nederlanders dat zegt het liefst tweedehands kleding te kopen in 2022 is toegenomen van 9 naar 14 procent ten opzichte van 2020. Toch zijn er ook nog wel vooroordelen over tweedehands kleding. Dat het bijvoorbeeld vies zou zijn omdat het door iemand anders is gedragen. "Dat vind ik zo'n onzin", zegt een bezoekster. "Je hebt toch een wasmachine? En weet je wat zo jammer is? Dan koop je wat en dat draag je een paar keer en dan verdwijnt het in de kast."

Dat merkt Dumitru ook. "Vaak kopen mensen iets dat niet goed is van kwaliteit en dat wordt dan vrij snel weer vervangen. En dat is natuurlijk niet zo best voor het milieu omdat de productie van kleding erg milieubelastend is." Daarnaast verspillen consumenten ook veel water en energie door kleding te vaak te wassen. Een groot deel van deze afgedankte textiel wordt uiteindelijk verbrand en daarbij komen veel giftige stoffen vrij. Als je dit gedrag uitdrukt in cijfers, dan blijkt volgens Milieu Centraal dat 5 procent van de totale klimaatbelasting door de Nederlandse consument veroorzaakt wordt door het kopen, gebruiken en afdanken van kleding.

Via de website en Instagram-pagina van de Preloved Fashion Fair-campagne zijn de deelnemende winkels te vinden. Hier kunnen bezoekers kans maken op een shopsessie met fashionstylist Manon de Boer.