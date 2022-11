Gokreclame in de openbare ruimte in Leiden moet zo snel mogelijk helemaal verboden worden. Dat vindt de ChristenUnie. De partij dient daar aanstaande donderdag een voorstel over in bij de begrotingsbehandeling in de Leidse gemeenteraad.

Zo'n verbod kost de stad een nog onbekend bedrag. Niet zozeer aan misgelopen reclame-inkomsten, maar vanwege het openbreken van de contracten die Leiden heeft met buitenreclame exploitanten. Wethouder Spijker reageerde op de wens van de raad met de mededeling dat de huidige overeenkomst pas in 2035 afloopt. "Dat is een onwenselijk lange termijn", zegt Krol daarover. "Dat moeten we dus ook nooit meer doen."

Gokreclame is in steeds meer gemeenten omstreden, maar er vanaf komen is nog een flinke kluif. Toch is dat volgens Krol en veel andere partijen in de Leidse gemeenteraad wel degelijk nodig. "Er is een grote groep kwetsbare Leidenaren. Om mensen dan te verleiden om te gokken is 'van de zotte'", vindt Krol. "Zeker in een tijd waarin veel mensen sowieso al moeite hebben om rond te komen."