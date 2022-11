Tijdens de Dag van de Mantelzorg wordt er komende donderdag stilgestaan bij de werkzaamheden van alle mantelzorgers in Nederland. Dit werd in Leiden afgelopen zaterdag al gevierd. Incluzio Leiden organiseerde een feestelijke lunch met muziek voor mantelzorgers. Ook wethouder Julius Terpstra was te gast.

"Mantelzorgers, jullie, zijn onmisbaar voor Leiden. Ze verlenen onvoorwaardelijk hulp aan hun naasten die langdurig ziek zijn, een

beperking hebben of andere hulp behoeven. Mantelzorgers doen dat vaak naast andere zorgtaken of een betaalde baan." Zo begon

Julius Terpstra, wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn zijn speech. "Tegelijkertijd kan de druk op mantelzorgers hoog zijn. Daarom helpen we jullie. Met praktische zaken, zoals een parkeervergunning voor mantelzorgers, maar we geven jullie ook graag de mantelzorgwaardering. En vandaag vieren we de Dag van de Mantelzorg."

Het was een feestelijke middag waarbij mantelzorgers even de zorgen thuis konden laten. "Het is gezellig en fijn om met elkaar te praten. Je herkent elkaars verhalen", aldus één van de aanwezige mantelzorgers. De muziek werd verzorgd door muzikaal trio 't Valies. De lunch werd uitgeserveerd door de Powervaders en vrijwilligster Alie van Huis van de Buurt Op Eigen Wieken.