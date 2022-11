In een rijtjeswoning in de Lieven de Keijstraat in Leiden Zuidwest heeft zondagmiddag een steekincident plaatsgevonden. Dat leidde tot grootschalige inzet van politie, ambulance en brandweer.

Een slachtoffer is in de woning verzorgd door ambulancepersoneel. De brandweer is vervolgens ingezet om het slachtoffer uit de woning te hijsen. Over de toedracht van het steekincident is nog niks bekend.