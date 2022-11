De Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) heeft zaterdag, tijdens de viering haar 120-jarig bestaan, de Oud Leiden Prijzen uitgereikt. Er zijn dit jaar drie prijzen uitgereikt: een onderzoeksprijs, een publieksprijs en een eenmalige oeuvreprijs.

'R.P. Cleveringa. Recht, onrecht en de vlam der gerechtigheid' van Kees Schuyt is beloond met de Oud Leiden Onderzoeksprijs. Met 41,66 procent van de stemmen won 'De jonge Rembrandt. Een biografie' van Onno Blom de Oud Leiden Publieksprijs. Het vierdelige 'Groepsportret met dame' van Willem Otterspeer kreeg een eenmalige oeuvreprijs.

De publieksjury is enthousiast over het boek van Blom. "Een zeer fraai en boeiend geschreven boek over een bekend onderwerp. Maar dan op een manier waardoor niet alleen de hoofdpersoon, maar juist ook de toenmalige stad en samenleving tot leven worden gebracht. De liefde van schrijver Onno Blom voor zijn stad Leiden is voelbaar op iedere pagina", is in het juryrapport te lezen.

Over de publicatie van Kees Schuyt zegt de vakjury: "Schuyts boek is een voortreffelijke monografie over een man wiens naam iedereen kent maar over wie vrijwel niemand meer weet dan dat hij 26 november 1940 een rede heeft gehouden die van blijvende betekenis is geweest voor de universitaire en Leidse geschiedenis. Die gebeurtenis is nu in een context geplaatst van zijn verdere rol in Leiden en daarbuiten voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Het mooi vormgegeven en geïllustreerde boek is voortreffelijk van opbouw en stijl en leest van het begin tot het einde als een roman."

Het werk van Willem Otterspeer werd beloond met een eenmalige oeuvreprijs. "Met zijn vierdelige Groepsportret met dame en zijn daarmee samenhangende andere studies over de geschiedenis van de Leidse Universiteit leverde Otterspeer in de loop van de afgelopen decennia een prestatie van unieke betekenis, die een bijzondere bekroning verdient in de vorm van een eenmalige oeuvre-prijs van de Historische Vereniging Oud Leiden", aldus de jury.

De prijzen werden uitgereikt tijdens de Dies van HVOL in de Hooglandse Kerk. Daar werd tevens het eerste exemplaar van het bekende Leids Jaarboekje 2022 uitgereikt aan burgemeester Henri Lenferink.