De brandweer heeft zaterdagmiddag rond 14.45 uur een koe uit het water gered in de Leidse Merenwijk. Het dier was in de sloot langs het Lobeliadal terecht gekomen en kwam er op eigen kracht niet meer uit.

Met een touw om de nek van de koe heeft de brandweer het beest weer op de kant gekregen. De reddingsactie trok veel bekijks van buurtbewoners. De koe is niet gewond geraakt.