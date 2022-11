De bewoners van 28 appartementen in de Antoon Coolenkade in Leiden moesten in de nacht van zaterdag op zondag enige uren hun woning verlaten omdat er een auto in brand stond in de carport onder hun huis. Even voor 1.00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Bij aankomst van de brandweer bleek het voertuig al in lichterlaaie te staan.

De brandweer schaalde op naar 'grote brand' omdat de rookontwikkeling schadelijk kon zijn voor de bewoners van de bovenliggende woningen. verschillende bovengelegen woningen in verband met de rookontwikkeling veroorzaakt door de brand. Rond 02:30 uur was de brand geblust en mochten de bewoners, na een laatste controle door de brandweer, weer terug naar hun appartementen. Er raakte bij de brand niemand gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en heeft op locatie een plaats-delict gemaakt. Zij onderzoekt ook of er een link is met een andere autobrand die tien minuten eerder plaatsvond. In de even verderop gelegen Walraven van Hallstraat brandde een auto volledig uit. Opvallend is dat het in beide branden om dure auto's gaat (Mercedes en Porsche) en dat allebei de voertuigen witte im- en exportkentekenplaten hebben.