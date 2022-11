De hulpdiensten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vanaf 2.30 uur enige tijd bezig geweest met een vrouw met verward gedrag. Ze was op het dak geklommen van een appartementencomplex aan de Oude Herengracht in Leiden.

Onderhandelaars van de politie hebben contact gelegd met de vrouw en na ongeveer anderhalf uur lukte het om haar ertoe te bewegen om naar beneden te komen. Hierdoor was de inzet van een arrestatieteam dat achter de hand werd gehouden niet meer nodig. Ambulancepersoneel zich over de vrouw ontfermd. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden