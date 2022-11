Wat is er in Leiden mogelijk op het gebied van betaalde banen, vrijwilligerswerk en activiteiten die de kans op werk vergroten? Voor een antwoord op die vragen was er woensdag weer een DoeBeurs, die dit keer plaatsvond in de Merenwijk.

De DoeBeurs wordt georganiseerd door BuZz Leiden, DZB Leiden, Incluzio en project 5Team van de gemeente. Leidenaren kunnen op een laagdrempelige manier kennismaken met allerlei initiatieven en projecten, zag ook wethouder Jermoumi. Voor hem was het de eerste keer dat hij bij een DoeBeurs was. "Ik vind het een hele positieve sfeer hebben. Zoveel organisaties, mensen die heel erg breed kunnen oriënteren op wat ze willen doen". "Het is een heel dynamisch evenement", vertelt Juul van BuZz Leiden. De mensen die zijn uitgenodigd zijn nog niet aan het werk en krijgen een uitnodiging. "Die worden uitgenodigd om te kijken of ze iets kunnen gaan doen. We kijken of er koppelingen mogelijk zijn tussen wat iemand vraagt en wat organisaties aanbieden."