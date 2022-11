Na de steekpartij bij winkelcentrum De Stevensbloem zondagavond heeft burgemeester Lenferink maandag een verbod op groepsvorming rond de Stevensbloem afgekondigd. Dat maakte burgemeester Lenferink vrijdag bekend. Dit noodbevel was van kracht tussen maandag 31 oktober 19.55 uur en dinsdag 1 november 9.00 uur.

Er waren signalen dat er tientallen jongeren op de been zouden komen om wraak te nemen na de steekpartij. Volgens de politie was er sprake van een agressieve sfeer en werden aanwijzingen niet opgevolgd. Daarop besloot burgemeester Lenferink het noodbevel uit te vaardigen. Hierdoor was het verboden om met meer dan twee personen samen te scholen rondom het winkelcentrum. Ook moest iedereen die geen reden had om in de Stevenshof te zijn, het bevel van de politie opvolgen om weg te gaan.

Bij de steekpartij raakte een zestienjarige jongen gewond. Drie Leidenaren, twee van zestien jaar en een van veertien jaar, zijn aangehouden. Twee verdachten hadden zich verstopt in de bosjes aan het Van Boeijenplantsoen. De derde verdachte werd op de Trompweg aangehouden. Het slachtoffer van de steekpartij werd voor behandeling aan zijn verwondingen, onder andere aan een schouder, overgebracht naar het ziekenhuis.