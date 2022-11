Ondernemers in Leiden hoeven geen belasting meer te betalen voor luifels die boven gemeentegrond hangen. Deze zogeheten 'precariobelasting' wordt geschrapt, omdat luifels bijdragen aan verkoeling van de stad.

Wethouder Ashley North van financiën maakte de maatregel deze week bekend. Door het laten vervallen van deze belastingplicht loopt de gemeente circa 10.000 euro per jaar mis. Dat is tenminste het bedrag dat Leiden vorig jaar binnenhaalde met de belasting op in totaal 119 luifels waarvoor de gemeente een belastingaanslag verstuurde.

Ook over vulputten voor benzine en olie, het hebben van meerpalen en parasols hoeft voortaan geen belasting meer betaald te worden.