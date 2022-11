Bewoners van de flat aan het Stationsplein in Leiden trekken luid aan de bel bij de gemeenteraad over de manier waarop eigenaar en verhuurder Urban Interest met hen omgaat.

Iedereen die de afgelopen jaren in de flat kwam wonen, krijgt een contract voor maximaal twee jaar op basis van de leegstandswet. Daarna moeten ze weg, of intern verhuizen. "Zo bouwen we geen rechten op en dat is precies wat Urban Interest wil, zegt Bo Salomons die op 9 december uit zijn woning moet.

Ook voorzitter Arvid Arkenau van de huurderscommissie van de flat is verbolgen over de manier waarop Urban Interest met de huurders opgaan. Arkenau somt bovendien een hele serie gebreken aan de woningen en algemene ruimtes op die niet of pas na zeer lang aandringen worden verholpen. "En ondertussen rekent Urban Interest wel 1.400 euro huur."

De Leidse bouwwethouder Julius Terpstra is ook ongelukkig met de wijze waarop Urban Interest omgaat met de rechten van de huurders. "Ik vind het verhaal van de bewoners heel ingrijpend en indrukwekkend", zegt Terpstra die zich goed kan voorstellen dat het stress veroorzaakt als mensen uit hun woning moeten. "We zijn in gesprek met Urban Interest over de herontwikkeling van die locatie, maar daar is nog geen overeenstemming over. Daar kan ik dus ook nog niks over melden."

Urban Interest verhuurt de flatwoningen sinds enkele jaren op basis van de in 2016 ingevoerde Wet tijdelijke verhuur. Voor commerciële verhuurders gelden geen beperkingen om zulke tijdelijke contracten te gebruiken. "Die wet was bedoeld om ervoor te zorgen dat er meer huurwoningen beschikbaar zouden komen. Inmiddels is de wet ook geëvalueerd, maar er is niet aangetoond dat het ook echt meer woningen oplevert", weet Terpstra die als Tweede Kamerlid ook een tijdje de woonportefeuille voor zijn partij behartigde.