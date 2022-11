De Gemeente stelt de voormalige bed-bad-broodopvang aan het Maansteenpad open voor de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv-ers). Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

De opvang geldt voor een periode van een half jaar. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan onder meer de brandveiligheid van het gebouw. Als dit klaar is, komen er tussen de 12 en 14 alleenstaande minderjarige asielzoekers uit Ter Apel naar Leiden. De amv-ers worden begeleid en verzorgd door de voogdijorganisatie Nidos en de organisatie Movement on the Ground.

Op verzoek van het kabinet is Leiden op zoek gegaan naar een mogelijke locatie om minderjarige vreemdelingen op te vangen. "Uit onderzoek in de stad is gebleken dat er op dit

moment buiten het Maansteenpad géén andere geschikte panden zijn die op korte termijn hiervoor beschikbaar zijn", schrijft het college.

De opvang aan het Maansteenpad werd tijdens de coronapandemie gebruikt voor de opvang van dak- en thuislozen door Stichting De Binnenvest. Daarvoor ving de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden (STUV) er uitgeprocedeerde asielzoekers op.