Leiden heeft de nieuwe gebiedsontwikkeling voor het Morspoortgebied en omgeving vastgesteld. Op de plek van het oude belastingkantoor tot en met de tijdelijke Morspoortgarage moeten 500 nieuwe woningen komen.

De gemeente gaat de grond verkopen aan een van de drie Leidse woningcorporaties, zegt bouwwethouder Julius Terpstra. Dat zijn Ons Doel, Portaal en de Sleutels. "We hebben het bestemmingsplan als college nu vastgesteld en het kan ter inzage gelegd worden. Daarna kunnen buurtbewoners hun zienswijze, positief of negatief, aangeven."

In de nieuwe woonwijk moeten huizen komen voor diverse inkomens. "35 procent sociale huur, 35 procent in het middensegment, dus betaalbare koop of betaalbare huur en 30 procent vrije sector", somt Terpstra op. Ook is de bouw van een nieuw sociaal pensionin de plannen opgenomen. Dat besluit kan op de nodige weerstand van omwonenden rekenen. Die willen dat er meer tijd wordt genomen voor de besluitvorming over de komst van het pension. Een extern bureau zou eerst een risicoanalyse moeten maken.

Het huidige sociaal pension zit nu nog in de oude kazerne, maar die gaat tegen de vlakte. "Het oude kazernegebouw is zwaar verouderd en wordt net als het oude belastingkantoor gesloopt. De naastgelegen bunker blijft wel", zegt de wethouder. "Dat is erfgoed, dus die blijft staan."

Met het bestemmingsplan maakt de gemeente ook de komst van een ondergrondse parkeergarage mogelijk. Of die er daadwerkelijk komt, hangt af van de uitkomst van een haalbaarheidsstudie. Als die positief uitpakt, wordt de bouw ervan in een apart voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De garage moet plek gaan bieden aan 675 voertuigen. Net als de Lammermarktgarage en de Garenmarktgarage moet dit een openbare parkeergarage worden.