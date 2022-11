Voor Leidse sportverenigingen is vijftienhonderd euro per vereniging beschikbaar om de stijgende energieprijzen het hoofd te bieden. Dat geld komt uit de zestigduizend euro die elk jaar gereserveerd wordt voor de uitvoering van het Sportakkoord. Volgens Mijke Sluis, aanjager van dat sportakkoord, gaat het niet alleen om geld: "Eerst krijgt de club een duurzaamheidsscan en tips om te besparen, daarna volgt het geld om dat ook daadwerkelijk te doen."

Toen het Sportakkoord drie jaar geleden inging, hadden clubs al interesse in duurzaamheid. "Maar de wereld is nu natuurlijk enorm veranderd, wie had dit kunnen voorzien?" vraagt Sluis zich retorisch af. "En verenigingen hebben het toch al moeilijk, met de gevolgen van de zware coronatijd en teruglopende ledenaantallen. Dus de gestegen energieprijzen hakken er flink in."

Normaal gesproken gaat het geld van het sportakkoord naar projecten om mensen te stimuleren om meer te bewegen. "We proberen nieuwe doelgroepen te bereiken, nieuwe activiteiten op te zetten en bestaande projecten te ondersteunen", vertelt Sluis. "Er is voor dit jaar nog genoeg geld over om nu te helpen met de gestegen energieprijzen." Aanvragen kan tot 1 december.

Ze hoopt dat de regeling ook helpt om verenigingen meer te betrekken bij het Sportakkoord. "We doen van alles dankzij het akkoord, maar door alle regelingen, hulp en adviezen zijn verenigingen soms het overzicht kwijt. Deze regeling kan je heel makkelijk aanvragen op sportstadleiden.nl, en daar kunnen we ook verenigingen helpen die op zoek zijn naar meer fondsen voor bijvoorbeeld de aanleg van zonnepanelen."

Sportcongres

Het Leidse Sportakkoord loopt eind dit jaar af, dus er moet weer een nieuw akkoord komen. "We willen met zoveel mogelijk verschillende partijen om de tafel om elkaar te helpen zoveel mogelijk mensen te laten bewegen. Dan kunnen we weer een nieuw akkoord sluiten voor de komende drie jaar."

Op 16 november is er speciaal voor sportbestuurders een Leids Sportcongres. "Daar zijn relevante workshops over waar sportclubs nu mee bezig zijn en tegenaan lopen. Dus we hopen dat zoveel mogelijk vertegenwoordigd zijn", roept Sluis de bestuurders op.

Het congres en ook de tegemoetkoming voor de energieprijs geldt alleen in Leiden. "Het Sportakkoord is een lokale aangelegenheid. Wel vragen andere gemeenten aan ons hoe we het precies doen, omdat ze ook zoiets willen opzetten. Maar elke gemeente mag dat helemaal zelf invullen."