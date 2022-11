Enkele jaren geleden ontwikkelde Leiden een puntensysteem voor natuurinclusief bouwen. Dat moet zorgen voor voldoende groen bij nieuwbouwprojecten. Door capaciteitsproblemen is daar nog niet veel mee gedaan, maar bouwwethouder Terpstra meldt dat er nu weer voldoende personeel is en pakt het project weer op. Het is de bedoeling om het in elk geval toe te passen bij de ontwikkeling van het Wernink-terrein.

Ondertussen heeft de Partij voor de Dieren alweer een nieuw plan dat voor voldoende groen in de stad moet zorgen. De partij komt met een voorstel voor het invoeren van een 'groennorm'. "Want iedereen heeft recht op groen", zegt fractievoorzitter Martine van Schaik. "Leiden is een van de meest versteende steden van ons land, dus het is belangrijk om groen toe te voegen." De partij wil dat iedereen toegang krijgt tot 75 vierkante meter groen in de eigen woonomgeving.

Volgens Van Schaik komen veel straten en buurten nu niet aan de door haar gewenste 75 vierkante meter groen per woning. "En bij bestaande bouw is dat ook lastig om alsnog te realiseren, maar bij nieuwbouw kan het wel", stelt Van Schaik die daarbij onder meer denkt aan groen op daken, groene gevels en het vergroenen van versteende pleintjes. "Als je op die manier natuurinclusief bouwt, kom je een heel eind in de richting van de 75 vierkante meter. En dan hoeft echt niet iedereen een eigen tuin te krijgen. Dat kan ook niet, want in Leiden bouwen we nog vooral appartementen."