"Niet alles is opgelost, maar het gaat nu veel beter dan in augustus aan het begin van het schooljaar", aldus wethouder Abdelhaq Jermoumi (PvdA). D66 en de SP hadden eerder vragen gesteld over aanhoudende klachten over het leerlingenvervoer. Veel kinderen kwamen te laat op school of moesten na schooltijd lang wachten voor dat ze opgehaald werden.

Het Leids college liet vervolgens weten dat de vervoerder, Noot Personenvervoer uit Ede, beloofd had de problemen binnen een paar weken op te lossen. "Terecht dat de gemeenteraad vragen heeft gesteld over de problemen bij het leerlingenvervoer", vertelt Jermoumi. "We hebben goede gesprekken gehad met de vervoerder. We zien absoluut verbeteringen. Noot heeft extra mensen weten op te leiden. Ik denk dat de urgentie die we hebben aangegeven hun ook heeft aangespoord om dat ook te doen."

Voor de herfstvakantie is steekproefsgewijs door de gemeente Leiden een aantal scholen gebeld met de vraag wat hun bevindingen waren met het leerlingenvervoer, aldus de wethouder. Zij gaven aan dat de laatste tijd de meeste leerlingen op tijd op school kwamen en ook op tijd werden opgehaald. Ook krijgen de meeste kinderen nu al een vaste chauffeur te zien. Na de vakantie is het de bedoeling dat ook op de laatste routes een vaste chauffeur aanwezig is.

De problemen bij het leerlingenvervoer werden veroorzaakt doordat de nieuwe vervoerder Noot kampte met een groot personeelstekort. In het begin van oktober verbeterde de situatie al. Noot Personenvervoer gaat naast het leerlingenvervoer per 1 januari 2023 de Regiotaxi-ritten in Holland Rijnland rijden. De afgelopen jaren waren er ook veel klachten over het functioneren van de Regiotaxi. Ook die zouden worden veroorzaakt door personeelstekorten.