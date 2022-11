Delen van Leiden en Leiderdorp zitten op dit moment zonder stroom. Het gaat om onder meer de Professorenwijk in Leiden en de Oranjewijk in Leiderdorp, meldt Liander. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de storing is, een monteur is onderweg.

Volgens een eerste inschatting van Liander is de storing rond 14.30 uur opgelost. In een viertal straten in Leiden is de storing nog niet opgelost, volgens de storingswebsite van Liander gebeurt dat in de loop van de middag.