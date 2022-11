De Leidse gemeenteraad heeft geen bezwaren meer tegen de bouw van een woning aan de Morsweg. Het gaat om een zogenaamde 'Parel voor Leiden'. Daarmee staan nu alle seinen op groen voor de realisatie van drie appartementen naast Morsweg 60.

De parels zijn 71 plekken die architect Fons Verheijen heeft geïdentificeerd en bij elkaar bracht in een boekje. Enkele jaren geleden deed hij een oproep aan belangstellenden om met een concrete uitwerking voor die verloren plekjes in de stad aan de slag te gaan. Dat heeft tot nu toe geleid tot de oplevering van één architectonische parel. Die staat aan de West Havenstraat en werd in november 021 officieel onthuld door de toenmalige bouwwethouder Fleur Spijker.

De tweede parel wordt de 'tussenwringer' aan de Morsweg. Naast nummer 60 staat een gemetselde open poort naar het achterliggende terrein. Verheijen bedacht daarvoor een extra invulling. Een woning met drie appartementen op hoogte. De doorgang blijft daarmee behouden.

Al twee jaar geleden werd een vergunning aangevraagd om het project te realiseren. Daartegen kwam toen veel bezwaar van omwonenden. Die voelden zich sowieso overvallen door de plannen. Later bleek dat er door de initiatiefnemers wel met woningbouwcorporatie Portaal en studentenhuisvester DUWO was gesproken, maar niet met de direct omwonenden zelf. Die waren onder meer bang voor aantasting van hun privacy als de toekomstige nieuwe buren vanaf de ingetekende balkons bij hun woningen naar binnen zouden kunnen kijken.

Architect Verheijen is alle ophef en vooral de stroperigheid rond de realisatie van zijn nieuwe plannen voor de stad inmiddels zo zat, dat het van hem allemaal niet meer hoeft. De website nieuweparels.nl heeft hij daarom offline gehaald. Of dat ook gevolgen heeft voor het project aan de Morsweg, is niet bekend.