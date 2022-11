Mensen die geen geld hebben om hun eigen kamers te verwarmen kunnen deze winter terecht in de buurthuiskamers van het Leger des Heils. De hulporganisatie verruimt vanaf vandaag de openingstijden van haar locaties. Het Leger des Heils wil met de actie aandacht vragen voor de groep Nederlanders die ervoor kiest om de verwarming thuis laag te houden om extra hoge kosten te voorkomen.

In Leiden gaat het om drie locaties waar je terecht kunt om te werken te ontmoeten, huiswerk te maken of spelletjes te doen. Bibliotheek BplusC heeft zich aangesloten bij het initiatief. Het Leger des Heils hoopt dat andere organisaties dit voorbeeld volgen. Zo moet er een deken van warme kamers over Nederland verspreid worden.

"Van de aangekondigde steunpakketten gaan veel mensen pas begin volgend jaar iets merken. Daarom denken we dat het juist nu nodig is om onze deuren extra open te zetten. Sommige mensen durven de kachel al niet meer aan te zetten, omdat ze bang zijn dat ze de rekening straks niet meer kunnen betalen" zegt bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp.