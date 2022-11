Als je vanuit het station van Leiden de stad in wil of de bus wil pakken is het een spannende onderneming. Het is goed uitkijken, links rechts, links rechts en dan op hoop van zegen naar de overkant. Sinds de bouwwerkzaamheden van het bioscoopcomplex De Geus is de verkeerssituatie er erg onoverzichtelijk. Tegelijkertijd zijn er nog een aantal andere werkzaamheden gaande die de situatie nog gevaarlijker maken. Het is volgens buurtbewoner Arvid Arkenau slecht een kwestie van tijd voordat er hier ernstige ongelukken gaan gebeuren.

"Als voetganger ben je vogelvrij en heb je geen idee hoe je moet lopen naar de vertrekkende bussen, de Jumbo supermarkt of het centrum van de stad. Toeristen zijn helemaal de weg kwijt. Zij hebben geen idee waar ze heen moeten. Er is nergens een zebrapad en eigenlijk is het ieder voor zich", vertelt Arkenau, de voorzitter van de huurdersvereniging van de Stationspleinflat. Het gevaar is het groots voor de voetgangers. Door de bouwwerkzaamheden is de stoep verdwenen en kiezen veel voetgangers ervoor om over het fietspad of de rijbaan naar het centrum of station te lopen. Op die rijbaan rijden de bussen en vrachtwagens af en aan. Arvid Arkenau heeft namens de bewoners van de flat een brandbrief geschreven naar de gemeente. "Vooral tijdens de ochtendspits met de vele fietsers is het hier echt een gekkenhuis!"

In de Steenstraat iets verderop is vorig jaar de zevenjarige Doris om het leven gekomen en dat zijn de buurtbewoners nog niet vergeten. Zij vrezen voor meerdere dodelijke ongelukken rond het Stationsplein.

Maatregelen

VVD-raadslid Alyssa Voorwald heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Zij heeft de gemeente gevraagd om extra maatregelen te nemen om deze chaotische verkeerssituatie te verbeteren. De gemeente Leiden heeft aangeven dat ze onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. Ze zijn in gesprek met de bouwers en Arriva om te kijken wat er moet gebeuren om de situatie te verbeteren.

Verkeerscoaches

Wethouder van bouwen Julius Terpstra geeft aan dat de situatie rommelig is en heeft per direct verkeerscoaches ingesteld, die de situatie veiliger moeten maken. Hij ziet geen reden om een nieuw verkeersplan te maken voor het gehele stationsplein. "We zijn in overleg met alle betrokkenen", aldus de wethouder.

Tijdens het gesprek met de wethouder loopt er een mevrouw met twee teckels onder haar arm tussen de vrachtwagens door over de rijbaan heen, naar de bouwplaats van De Geus. Op de bouwplaats zet ze haar honden neer. In de beperkte ruimte heeft ieder zo zijn behoefte.