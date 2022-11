De politie doet onderzoek naar de gewapende overval zondagavond in de Alexanderstraat in Leiden-Noord. De bewoner raakte daarbij lichtgewond en moest met een ambulance naar het ziekenhuis.

Volgens de politie drongen meerdere personen rond half tien 's avonds de woning binnen en bonden de 58-jarige bewoner vast. Die werd bedreigd met een vuurwapen en mishandeld. De overvallers zijn er onder meer met geld vandoor gegaan.

De politie vraagt getuigen zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.