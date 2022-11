De NS gaat vanaf maandag 7 november op meerdere trajecten de dienstregeling aanpassen. Er gaan minder treinen rijden in de daluren overdag en op vrijdag de hele dag. Volgens de NS is dit nodig omdat reizigers nu vaak te maken met uitvallende treinen als gevolg van een tekort aan personeel.

"Door aanpassingen in onze dienstregeling, zijn treinen drukker dan normaal en moet je mogelijk vaker overstappen", zegt de NS. "Dat geldt vooral in weekenden en avonden." Het schrappen in de dienstregeling is een volgende stap op weg naar de nieuwe dienstregeling die 11 december start. "We doen ons best om het overzicht actueel te houden, maar er kunnen altijd last-minute wijzigingen zijn. Plan daarom altijd je reis kort voor vertrek in de Reisplanner", aldus de NS.

Vanaf 7 november rijden er minder Intercity's op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur en vrijdag de hele dag op de trajecten Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal. Op werkdagen rijden minder Sprinters rond het begin en einde van de spits op het traject Woerden en Leiden Centraal. Het traject Utrecht Centraal en Leiden Centraal moet daarnaast ook rekening houden met minder Sprinters op vrijdag de hele dag.