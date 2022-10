Zo’n tweehonderd mensen kwamen zondagmiddag naar de Beestenmarkt in Leiden om tijdens de ‘Freedom Rally for Iran’ hun steun uit te spreken voor de onderdrukte bevolking van Iran. Met name vrouwen moeten het ontgelden onder het islamitische bewind van de moellah’s.

"Weg weg weg, moelah moet weg", werd onder andere veelvuldig gescandeerd tussen de vele toespraken door. Onder de sprekers ook de Leidse wethouder Yvonne van Delft die namens de gemeente steun kwam betuigen. Een andere spreker, Rick, heeft een Iraanse vriendin. Hij riep de Nederlandse staat op om de economische banden met de Islamitische Republiek te verbreken. "De Iraanse autoriteiten stelen miljarden euro's uit de staatskas om zich persoonlijk te verrijken. Als de revolutie die nu gaande is, slaagt, zijn deze mensen nu vrij om te gaan en staan waar ze willen. Wil jij een met bloedgeld verrijkte Iraniër als je buurman, schoonzoon, medewerker van bedrijf of klasgenoot? Nee toch! Nederland, verwijder studenten die publiekelijk de Islamitische republiek steunen van Nederlandse universiteiten." Een bord met de namen van 116 Iraanse studenten die zijn mishandeld, gearresteerd en die worden vermist wilde de organisatie overhandigen aan een vertegenwoordiger van de Universiteit Leiden. "Die liet echter op het laatste moment verstek gaan", zegt de Leidse huisarts Terry van Heezik teleurgesteld. Ze wil de lijst met namen binnenkort alsnog aan de universiteit overhandigen.