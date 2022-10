Onbekenden hebben zondagavond een overval gepleegd op een woning in de Alexanderstraat in Leiden Noord. Daarbij is de bewoner lichtgewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De man zou volgens omstanders vastgebonden zijn aangetroffen in zijn woning, waar hij door een vriend zou zijn bevrijd. De dienst forensische recherche van de politie is meteen een onderzoek gestart. Er is onder meer sporenonderzoek gedaan bij een raampje boven de voordeur. Volgens overburen zou daar eerder een beveiligingscamera hebben gehangen die na de overval weg was. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden