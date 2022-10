De 3 Octoberhal aankopen zou een hele mooie kans voor ons zijn", zegt voorzitter Arthur Haasbroek van Gymsport Leiden. "We zijn als bestuur al een tijd bezig met onze toekomstvisie. Daar hoort een eigen locatie bij. In het verleden kon dat niet, maar nu, met het nieuwe college zijn er weer nieuwe mogelijkheden." De gymnastiekvereniging heeft de hal nu ook al als onderkomen.

De PvdA en de Partij Sleutelstad dienen begin november bij de begrotingsbehandeling een voorstel in om meerdere scenario's te onderzoeken voor de toekomst van de 3 Octoberhal aan de Smaragdlaan. Die hal staat nu op de nominatie om gesloopt te worden.

De verouderde hal is slecht geïsoleerd en de plek is mogelijk nodig bij de herindeling van Sportpark de Mors. "Ik snap sportwethouder Spijker wel als ze zegt dat de hal niet duurzaam is", zegt Haasbroek. "Dat klopt ook wel, maar afbreken en weggooien is ook niet duurzaam. De kosten voor verduurzaming moeten we dan in de plannen meenemen."

Gymsport Leiden wil de hal niet koste wat kost overnemen. "Maar als de voorwaarden gunstig zijn zou het een fantastische optie zijn. Haasbroek noemt zo'n stap wel een grote verantwoordelijkheid. "We zijn financieel gezond, dus dat biedt kansen. Maar we hebben er wel partners bij nodig." Zo'n partner zou Circus Miloco kunnen zijn. "Daar hebben we vandaag nog mee gesproken." Dat kindercircus heeft het onderkomen aan de Lammenschansweg, maar die locatie moet op termijn ook worden verlaten.

Qua constructie rond de aankoop van de verouderde sporthal in de Mors kijkt Haasbroek naar Alphen aan den Rijn. "Daar hebben ze in het verleden ook een zwembad voor één euro verkocht. Laat ze dat met de hal ook doen, dan regelen wij de rest zelf."

Overname van de 3 Octoberhal is niet het enige ijzer dat Gymsport Leiden in het vuur heeft. "We zijn ook aan het kijken of we meer activiteiten kunnen ontplooien in de Turnhal Broekplein en de gemeente wil ook meer gaan doen in de Openheimstraat en zelf kijken we ook nog naar de gymzaal in de Corantijnstraat.

Daar ligt een stuk braakliggende grond naast. Dat hadden we ook bij onze oude locatie aan de Brahmslaan. Dat was een gymzaal met een omgebouwd fietsenhok waar we onze verenigingsruimte hadden. Dat zou daar wellicht ook kunnen."

Dat Gymsport Leiden zich uiteindelijk toch nog zal vestigen in het nieuwe Indoor Sportcentrum sluit Haasbroek niet uit. "Maar we willen de opties open houden en in elk geval zo lang mogelijk in de 3 Octoberhal blijven. Grootste nadeel voor de gymnastiekvereniging is het gebrek aan ruimte in de nieuwe sporthal aan de Telderskade. "We hebben daar geen ruimte voor opslag en ook geen eigen verenigingsruimte. We zullen dan dus extra ruimte nodig hebben in de nabije omgeving."

Voor demonstraties en wedstrijden wil Haasbroek wel graag naar het Indoor Sportcentrum dat waarschijnlijk de naam van Aad van der Luit gaat dragen. "Onze hoepels, ballen en linten in de lucht gooien doen we daar graag." Ook ziet Haasbroek in de nieuwe hal ruimte voor grotere sportevenementen. "De voorselectie van de gymnaestrada in Ahoy zou prima in Leiden kunnen. Of mooie turnwedstrijden en acrogymnastiek."