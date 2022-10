Honderd bijzondere films in elf dagen. Dat is het Leiden International Film Festival 2022. Van 3 tot en met 13 november worden de bioscopen en allerhande andere zalen in Leiden weer overgenomen door dit ondertussen internationaal vermaarde festival. Nick Hortensius en Evert de Vries van LIFF vertellen bij Cultuur071 wat dit filmfestival bijzonder maakt.

“Het aanbod is enorm divers”, vertelt Hortensius, “maar alles valt uiteindelijk binnen de drie pijlers: independent, emerging en extraordinary. Dan tonen we niet alleen films, maar heb je ook de awards en films op bijzondere locaties en feestjes.”

Opvallend zijn elk jaar weer de Amerikaanse onafhankelijk geproduceerde films: “Films die niet gemaakt zijn als kaskraker, maar door regisseurs die een eigen verhaal willen vertellen op een eigen manier.” Deze films beleven vaak op het LIFF hun Europese première. “Dat juist wij die films kunnen krijgen”, neemt De Vries het over “is mede te danken aan de Pilgrim Fathers. Die link met Leiden zet in Amerika deuren open.”

“Met het thema ‘emerging’ kijken we naar de hele wereld. We tonen echt bijzondere films, echt ontdekkingen, en daar hoort een competitie bij voor de eerste lange speelfilm van een maker, of een doorbraak van een acteur of actrice.” En het thema ‘extraordinary’ bevat echt gekke films. De Vries omschrijft het als films waarbij je op een gegeven moment denkt “heu?”

En het festival is ook bijzonder door de bijzonder locaties en programmaonderdelen. Zo kun je zwemmend een film zien in zwembad de Zijl met discozwemmen achteraf, of een natuurfilm in de Hortus Botanicus. Het hele programma is te vinden op www.liff.nl.