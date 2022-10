Duikers van de brandweer hebben zaterdagavond in een sloot langs de Kanaalweg in Leiden gezocht naar een man. Een voorbijganger had in het gras een fiets zien liggen met daarbij een man die onder invloed leek.

Even later was die niet meer bij de fiets en zijn de hulpdiensten gebeld. Die vervolgens massaal uitrukten. Brandweerduikers hebben de sloot langs de Kanaalweg doorzocht, maar hebben niemand gevonden. Ook een politiehelikopter is ingezet, maar ook die heeft niemand gevonden.