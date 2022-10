Bij de rotonde op de kruising van de Hoge Rijndijk en de Oranjelaan in Zoeterwoude Rijndijk is vrijdag aan het einde van de middag een fietser gewond geraakt. De man werd aangereden door een personenauto.

In eerste instantie leek de situatie ernstiger dan het was. Daarom werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Toen bleek dat het slachtoffer de eerste behandeling in de ambulance kon krijgen, werd de gele lifeliner afgemeld.

De fietser is naar een ziekenhuis overgebracht.