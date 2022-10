Gebke van Gaal volgt Cora Smelik op als gedeputeerde in Flevoland. Dat meldt de partij vrijdagmiddag. Smelik vertrekt half november om bestuurder te worden bij het kadaster.

Van Gaal was de afgelopen jaren raadslid en fractievoorzitter van GroenLinks Leiden. Toen ze in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen door de leden op een in haar ogen te lage plek werd gezet, trok ze haar kandidatuur in en verliet de Leise politiek.

Van Gaal noemt het 'heel eervol' dat de Statenfractie haar voordraagt als opvolger van Smelik. "Dat zijn grote schoenen om te vullen." Het is de bedoeling dat Van Gaal ook na de Provinciale Statenverkiezingen van komend voorjaar aanblijft.

"We hopen natuurlijk dat we door kunnen gaan met deze coalitie. We hopen dat deze nieuwe gedeputeerde dan door kan gaan in de volgende coalitie', zei fractievoorzitter Corina Straatsma twee weken geleden.

Bij GroenLinks is Van Gaal landelijk nog wel actief. Naast vicevoorzitter van de partij is ze ook internationaal secretaris.