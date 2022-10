Leidenaren die geen geld hebben voor de tandarts kunnen woensdag een gratis behandeling krijgen. Het is bedoeld voor mensen met ernstige gebitsproblemen voor wie een bezoek aan de tandarts te duur is. Op de Kaasmarkt staat een mobiele tandartspraktijk van Dokters van de Wereld. De actie vraagt aandacht voor mensen die mondzorg niet meer kunnen betalen.

"Bij de Voedselbank zien we veel mensen langskomen die door financiële en soms ook psychische problemen zichzelf niet goed kunnen verzorgen. Ongezonde voeding en verwaarlozing van de mondhygiëne hebben meermaals gebitsproblemen tot gevolg", zegt Gerrie Corino, Coördinator Klanten Voedselbank Leiden.

Jasper Kuipers van Dokters van de Wereld ziet dat veel volwassenen niet of nauwelijks meer naar de tandarts gaan sinds mondzorg niet meer via het basispakket wordt vergoed. "Het gaat om ongeveer 1.5 miljoen mensen. Zij kunnen de tandarts gewoon niet meer betalen. De gevolgen zijn verschrikkelijk. Er zijn ontzettend veel mensen die rondlopen met ontstekingen en continu ernstige pijn hebben." Hij trekt daarom met de Mondzorgkaravaan door het hele land.

Woensdag worden er in de mobiele tandartspraktijk op de Kaasmarkt mensen behandeld die zijn geselecteerd door lokale hulporganisaties. De gebitsproblemen bij die mensen zijn al zo groot dat er vervolgbehandelingen nodig zijn. Er is daarom gezocht naar tandartsen die de behandelingen gratis willen afmaken.

Dokters van de Wereld is ook een petitie gestart om mondzorg terug in het basispakket te krijgen. Die is bijna 173.000 keer ondertekend.