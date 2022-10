Het gelijktijdig gebruiken van de pijnstiller oxycodon en antidepressivum paroxetine kan zorgen voor ademnood met de dood als mogelijk gevolg. Dat constateren onderzoekers van het LUMC. De middelen worden voornamelijk in de Verenigde Staten nog veelal gelijktijdig voorgeschreven.

Oxycodon is een sterke pijnstiller. Het was al bekend dat ademnood een van de bijwerkingen is. Die ademnood wordt sterk verergerd als de pijnstiller in combinatie wordt gebruikt met antidepressivum paroxetine. Dat blijkt uit de studie van de Leidse onderzoekers die zij samen met de Amerikaanse Food en Drug Administration (FDA) uitvoerde.

"De ademhaling neemt af, waardoor het CO2-gehalte in het bloed stijgt. Uiteindelijk kan de ademhaling helemaal stoppen en komt de persoon te overlijden", legt hoogleraar Anesthesiologie Albert Dahan uit.

In de Verenigde Staten worden de middelen vaak samen voorgeschreven. "In Nederland wordt paroxetine gelukkig niet zo vaak voorgeschreven, maar wel andere gelijksoortige antidepressiva. We starten daarom binnenkort een studie naar de combinatie van oxycodon met deze middelen", zegt Dahan

In de studie hebben de onderzoekers 25 gezonde vrijwilligers oxycodon en paroxetine gegeven in een gecontroleerde omgeving. Dat gebeurde in Amerika. Met de stof naloxon, de tegenhanger van oxycodon, konden de onderzoekers de ademhaling van de deelnemers weer op peil brengen.