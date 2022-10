Om met name vrouwen in Iran te steunen in hun protest tegen de ordetroepen van het islamitische land wordt in Nederland een serie protestbijeenkomsten georganiseerd onder de noemer 'Freedom Rally For Iran'. Komende zondag wordt in Leiden gedemonstreerd.

Sharareh Pour Ebrahimi die de demonstratie in Leiden organiseert hoopt op een grote opkomst. "Ik vind het onwijs belangrijk dat we kunnen laten zien dat we het Iraanse volk steunen. We moeten solidariteit tonen." De Iraanse woont zelf al dertig jaar in Nederland en kan niet terug om in haar thuisland te demonstreren.

Sharareh woont zelf in Wassenaar, maar zag dat er in Leiden nog geen acties op gang kwamen. "Het is toch een belangrijke stad met de universiteit, dus daarom zijn we ook een demonstratie in Leiden op gaan zetten. Hopelijk kunnen de Leidse sleutels ook Iran openen."

Tijdens de demonstratie zullen verscheidene sprekers de actuele situatie in Iran toelichten en het belang onderstrepen van de steun aan het Iraanse volk. In hun strijd voor vrijheid nemen Iraanse vrouwen het op tegen de ordetroepen van de geestelijk leiders van het land. Daarbij zijn naar schatting al meer dan 150 mensen om het leven gekomen.

De protesten begonnen eind september na de dood van de Iraanse Mahsa Amini die werd gearresteerd omdat ze haar hoofddoek niet volgens de regels van de ayatollahs droeg. Ze werd na haar aanhouding zwaar mishandeld en overleefde dat niet.

De demonstratie in Leiden wordt gehouden op zondag 30 oktober tussen 13.00 en 15.00 uur op de Beestenmarkt.