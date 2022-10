Na weken van voorbereiding, waarbij het voormalige belastingkantoor aan het Stationsplein 107 geschikt werd gemaakt voor bewoning, zijn de eerste vluchtelingen daar nu ondergebracht.

In het gebouw komen 208 Oekraïners, 18 statushouders en 17 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Het voormalige belastingkantoor werd hiervoor gebruikt door de gemeente Leiden omdat het stadhuis verbouwd werd. Die verbouwing is nu klaar waardoor het gebruikt kan worden voor vluchtelingen.

Het gebouw is in elk geval tot eind volgend jaar beschikbaar. Daarna staat het op de planning om gesloopt te worden om plaats te maken voor nieuwbouw. Leiden krijgt voor dat nieuwbouwproject miljoenen aan subsidie van de overheid om het project te versnellen. Dat dreigt te gaan knellen met de vluchtelingenopvang, waarmee Leiden een ander probleem van de Rijksoverheid oplost. De gemeente overlegt daarom met de overheid of de nieuwbouw later kan starten zonder de subsidie te verliezen.