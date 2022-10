In een aantal jaren groeide de drijvende kerstmarkt op pontons in de Nieuwe Rijn uit tot een wekenlang evenement met op het hoogtepunt zo’n tachtig chalets met allerlei kerst- en cadeauartikelen, glühwein, warme chocomelk en massagekussens. Totdat de coronapandemie uitbrak en alles anders werd.

De kerstmarkt die dit jaar wordt gehouden duurt een lang weekend en is alleen 's middags open. Nu de coronacrisis is beteugeld organiseert Centrummanagement Leiden voor het eerst in jaren weer de Winter Wonder Weken in de Leidse binnenstad. Met een nostalgische kermis op het Garenmarktplein, de drijvende ijsbaan en een kerstmarkt.

Die kerstmarkt kan echter niet meer op het water worden neergelegd. Dat kost tienduizenden euro's meer dan een kerstmarkt op land en dat zit er na twee ingewikkelde jaren niet in. En al helemaal niet nu Nederland van de coronacrisis een energiecrisis met torenhoge inflatie in ingerold. Centrummanager Gijs Holla liet daarom zijn oog vallen op de Hooglandse Kerkgracht als beste alternatief voor de kerstmarkt die in de woonstraat dan wel op een andere leest geschoeid zou moeten worden. Met minder chalets, geen optredens en veel minder horeca.

Nadat Holla de vergunning had aangevraagd kwamen bewoners van de Hooglandse Kerkgracht in verzet tegen de plannen. Ze wilde geen kerstmarkt voor de deuren van hun vaak slechts geïsoleerde grachtwoningen. Op 11 oktober zouden organisatie en wijkbewoners proberen elkaar tegemoet te komen tijdens een informatieavond maar die ging op het laatste moment niet door. Dinsdagavond wel. Maar dat vonden de aanwezigen veel te laat. Vandaag staat de vergunning in de Stadskrant.

Centrummanager en wijkvereniging kwamen tijdens de bijeenkomst in het Handelshuis aan de Stationsweg dan ook geen millimeter dichter bij elkaar. Ook niet toen bleek dat de chalets, vanwege de almaar oplopende kosten, waren ingeruild voor marktkraampjes en de kerstmarkt geen tien dagen duurt, maar slechts vier. "Het wordt nu alleen een lang weekend", beaamt Holla. Dat kan dan meteen als try-out dienen voor deze locatie. Bij succes moet het Hooglandse Kerstmarkt een jaarlijks terugkerend evenement worden.

Dat laatste wil de wijkvereniging ten koste van alles voorkomen. Voorzitter Van Rees Vellinga riep de centrummanager op om te markt te te cancelen of te verplaatsen naar de Beestenmarkt. Dat wil Holla niet. "De Beestenmarkt is een tochtgat." Andere locaties waren al eerder afgevallen. Op de Lammermarkt staat al een kerstcircus en het Garenmarktplein heeft Centrummanagement al nodig voor de kinderkermis. Wijkbewoners en -verenigingen dreigen nu met een gang naar de rechter.