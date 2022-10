Het kon niet uitblijven. Na een week gissen is de naam bekend geworden van de hoogleraar die door de Universiteit Leiden is weggestuurd. Het gaat om astronoom Tim de Zeeuw. Dat meldt NRC vanavond op basis van gesprekken met meerdere bronnen.

Ook het Leids Universitair Weekblad Mare heeft die naam van meerdere bronnen te horen gekregen. De Zeeuw is de partner van hoogleraar moleculaire astrofysica Ewine van Dishoeck. Ottow betreurt dat er niet eerder iets werd gedaan met de klachten die al langere tijd bekend waren en stelde dat de universiteit daar lering uit wilde trekken.

Vanwege de arbeidsrechtelijke verhoudingen zegt de universiteit de identiteit van De Zeeuw niet te kunnen bevestigen. De oud-directeur van de Sterrewacht Leiden is ook niet ontslagen, maar mag niet meer op de universiteit komen, geen promovendi meer begeleiden en ook geen gebruik meer maken van onderzoeksfaciliteiten.

De Leidse hoogleraar raakte vorige week in opspraak toen de universiteit een verklaring uitgaf waarin voorzitter Annetje Ottow van het College van Bestuur bekend maakte dat een niet bij naam genoemde hoogleraar van de universiteit was verwijderd. De man heeft zich gedurende langere periode en tegenover verschillende collega's op de werkvloer schuldig gemaakt aan intimiderend en ongewenst gedrag", zo meldde de universiteit. De hoogleraar kleineerde en schoffeerde de vrouwen in het openbaar. Ook maakte hij misbruik van zijn machtspositie als hoogleraar door te dreigen hun wetenschappelijke carrière te schaden.