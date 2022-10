De politie is op zoek naar drie mannen die betrokken waren bij een woningoverval in de Van Randwijkstraat in Leiden. In het opsporingsprogramma Team West zijn beelden van de mannen getoond.

De overval vond plaats op 22 september. Het slachtoffer stond 's nachts bij zijn voordeur toen hij meerdere keren met de kolf van een vuurwapen op zijn hoofd werd geslagen. Twee overvallers dwongen hem naar binnen te gaan en doorzochten het huis. Na een schop tegen zijn hoofd, raakte de man bewusteloos. De overvallers gingen er daarna op een gestolen scootervandoor die later in de Beethovenlaan is teruggevonden. Uit onderzoek van de politie blijkt dat een van de twee mannen een avond eerder ook al voor de deur van het slachtoffer stonden. Toen was er nog een andere man bij, maar werd de deur niet opengedaan.