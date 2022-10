Het pand in winkelcentrum de Kopermolen waar eerst de HEMA zat, wordt nu gebruikt om activiteiten te organiseren voor ouderen. Sinds april kan iedereen er terecht voor bijvoorbeeld een cursus linedancen of voor schilderlessen. Het is een particulier initiatief om eenzaamheid tegen te gaan en om een cultureel programma aan te kunnen bieden.

Door de ruimte in het weekend te verhuren voor allerlei evenementen kan het doordeweeks gebruikt worden voor cursussen, workshops en exposities. Zo is er een permanente expositie te zien van het collectief Idem Dito. Er hangen schilderijen en foto's aan de muren. Binnenkort wordt er buiten ook een moestuin aangelegd.

"Door de dikke ramen uit de tijd dat de ABN AMRO hier zat kunnen we flink wat muziek maken zonder dat het buiten te horen is", vertelt beheerder Ans van Gameren. Maandelijks staan er bandjes geprogrammeerd. De deuren staan doordeweek open voor iedereen die even wil praten met een kopje koffie.

In 2024 gaat het gebouw plat. Dan komt er ergens anders in het winkelcentrum een ruimte waar de activiteiten voortgezet kunnen worden.