Onderzoekers van het LUMC krijgen een beurs van 10 miljoen euro van de Europese onderzoeksraad voor hun onderzoek om reuma te voorkomen. Ze bouwen hiermee verder op hun ontdekking dat patiënten die nu reuma hebben, in de jaren voor ze symptomen kregen, versuikerde antistoffen in hun bloed hadden.

De onderzoekers willen die antistoffen aanpakken. "Als de fabriekjes die deze antistoffen maken geremd worden, verwachten we dat reuma voorkomen kan worden", zegt hoogleraar Reumatologie Tom Huizinga.

Zo'n 270.000 mensen in Nederland lijden aan reumatoïde artritis. Dat is een chronische ontsteking van de gewrichten. De symptomen zijn zeer invaliderend. Door de pijn en stijfheid in gewrichten kunnen mensen vaak niet meer werken.

Gezondheidsschade

De onderzoekers werken al zo'n twintig jaar aan het voorkomen van reuma en denken dat het kans van slagen heeft. "Het is ontzettend mooi dat de onderzoeksraad dit ook inziet", zegt Huizinga. "Met deze grote subsidie verwachten we ver te komen."

ReumaNederland reageert verheugd op het nieuws. "Vroegdiagnostiek en vroege behandeling zijn een van onze belangrijke thema's", laat Corné Baatenburg de Jong, adjunct-directeur ReumaNederland weten. "Mensen met beginnende (reuma)klachten moeten zo snel mogelijk een goede diagnose en de juiste zorg krijgen. Zodat ze weten waar ze aan toe zijn en onnodige gezondheidsschade kan worden voorkomen. Of nog mooier: zodat de ziekte zich niet ontwikkelt en misschien zelfs kan worden voorkomen."