Het Leidse college van burgemeester en wethouders ziet de komst van een daltonschool voor voortgezet onderwijs niet zitten. In een brief aan de gemeenteraad omschrijft B&W de toevoeging van de school als 'onwenselijk'.

De stichting Vernieuwingsonderwijs Leiden heeft de aanvraag voor de daltonschool ingediend. In reactie daarop heeft de gemeente Leiden een zogeheten zienswijze naar de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs gestuurd. Bij deze dienst moeten de plannen voor de stichting van een nieuwe school ingediend worden.

Voor de initiatiefnemers komt de inhoud van de zienswijze als een verrassing. "Helemaal gezien het positieve contact dat we de afgelopen tijd hebben gehad", zegt Joost van Mensch. Hij is het dan ook niet eens met de punten die worden benoemd. "Van ons uit bezien valt er op ieder punt wel wat af te dingen."

Kennisstad

In de zienswijze schrijft het college onder meer dat er in de Leidse regio al een initiatief is voor daltononderwijs. Hierbij doelt het college op het Visser 't Hooft Lyceum in Leiderdorp dat sinds een jaar aspirant lid is van de Nederlandse Dalton Vereniging. Maar volgens Van Mensch klopt dat argument niet helemaal omdat het in Leiderdorp alleen om de onderbouw havo en vwo gaat. "Leerlingen die toewerken naar het centraal schriftelijke examen komen dan weer in traditionele setting terecht."

Daarnaast schrijft het college dat er geen groei wordt verwacht in het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs. Volgens Van Mensch klopt dat op dit moment wel, maar zit er op (middellange) termijn wel degelijk groei aan te komen.

De stichting Vernieuwingsonderwijs Leiden heeft tot 29 oktober de tijd om genoeg handtekeningen in te zamelen. Er zijn er in totaal 865 nodig van ouders van 10, 11 en twaalfjarigen in Leiden. Daarna is het aan de minister van Onderwijs om een beslissing te nemen. Van Mensch verwacht dat de minister naar de zienswijze van de gemeente zal luisteren. "Dat de gemeente het geen goed idee vindt, is opmerkelijk van een stad die zich Leiden kennisstad noemt."