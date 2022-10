De gemeente Leiderdorp organiseert volgende week een inloopavond in het gemeentehuis waar inwoners van Leiderdorp en andere geïnteresseerden vragen kunnen stellen over de opvang van negentig Oekraïense vluchtelingen in de Statenhof.

De vluchtelingen trekken eind van de maand in het gebouw dat de afgelopen periode is verbouwd tot woonruimte voor internationale studenten. Leiderdorp huurt er voorlopig één etage voor het onderbrengen van de oorlogsvluchtelingen. Het gaat in eerste instantie om Oekraïners die al in Leiderdorp worden opgevangen.

Deze mensen verblijven nu bij particulieren thuis of in appartementen en woningen van Rijnhart Wonen. In principe blijven de mensen een half jaar in de Statenhof. Maar als dat nodig is kan de huurperiode met een half jaar worden verlengd.

De gemeente nam in mei van dit jaar al het besluit om de vluchtelingen in de Statenhof op te gaan vangen. Ingebruikname zou eigenlijk op 1 september zijn, maar duurde uiteindelijk wat langer omdat de aannemer meer tijd nodig had om de ruimtes klaar te maken voor bewoning.

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne is er een vluchtelingenstroom op gang gekomen richting onder andere Nederland. In ons land worden momenteel ongeveer 75.000 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Honderd daarvan worden ondergebracht in Leiderdorp.

Inwoners met vragen over de opvang kunnen op 31 oktober terecht in het gemeentehuis. Daar wordt tussen 19.30 en 21.00 uur een inloopavond gehouden. Op www.leiderdorp.nl/Oekraïne staat ook meer informatie.