De afgelopen weken is in verschillende bergingen en woningen in de wijk Nieuw Leyden ingebroken. Onder meer een woning in de Ampèrestraat en bergingen in het KV50 gebouw waren doelwit van de nog onbekende daders.

In de Ampèrestraat werd in de avond of de erop volgende nacht van 18 oktober ingebroken. De politie heeft daar buurtonderzoek gedaan. Afgelopen weekend zijn meerdere bergingen opengebroken in het KV50 gebouw in de Pasteurstraat. In het pand zijn enkele jaren geleden appartementen gebouwd. “Deuren zijn met geweld opengebroken. Een tijdje geleden waren er ook al insluipers bij andere garages”, meldt een van de bewoners via sociale media.

De inbrekers kwamen het pand binnen door vooraf propjes in de sloten van de gezamenlijke toegangsdeuren te stoppen. Die vielen daardoor niet in het slot. Half januari en eind februari waren er soortgelijke inbraken in het gebouw.