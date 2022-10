"Ze zijn een bedreiging voor de binnenstad, maar komen wel even wat mooie plaatjes maken." Centrummanager Gijs Holla windt er geen doekjes om als hij vertelt wat hij vindt van de tijdelijke kerstmarkt die webgigant bol.com maandag liet opbouwen in het Trouwstraatje naast het stadhuis in Leiden.

De webwinkel, eigendom van Ahold Delhaize, koos Leiden uit als setting voor de opnames van een kerstcommercial. "De binnenstadondernemers zijn erg teleurgesteld dat de gemeente dit faciliteert", zegt Holla. "En wij als Centrummanagement Leiden ook." Ook dinsdag is de webwinkel nog bezig met opnames in Leiden. Nu in een woning aan het Rapenburg. Vanaf 12.00 uur worden er een aantal flinke materiaalwagens op de Kaiserstraat bij het Rapenburg gezet. De opnames duren tot 22.00 uur.