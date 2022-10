De PvdA en de Partij Sleutelstad bereiden een voorstel voor om de 3 Octoberhal in de Mors toch niet af te breken, maar bijvoorbeeld te verkopen aan Gymsport Leiden. Veel partijen voelen wel voor een hernieuwd onderzoek naar de verschillende mogelijkheden.

"De omstandigheden zijn gewijzigd", zo betuigen de twee partijen. Zo is de plek van de hal wellicht toch niet nodig voor uitbreiding van de sportvelden in de Mors en zou onderzoek uitwijzen dat Leiden de ruimte op termijn alsnog nodig heeft voor de sportverenigingen.

Een tweede, misschien nog wel belangrijker reden voor sportwethouder Spijker om van de oude hal af te willen is de bouw van het nieuwe Indoor sportcentrum dat momenteel verrijst op de hoek van de Telderskade en de Churchilllaan. Als de clubs niet massaal naar de nieuwe hal verkassen, komt daar de exploitatie onder druk te staan.

De verouderde hal, zo besloot de raad eerder, moet wijken om plek te creëren in Sportpark de Mors. Dat wordt opnieuw ingericht om tegemoet te komen aan de groeiwens van DIOK, DoCoS en Sporting Leiden die allemaal te krap in hun jasje zitten. Inmiddels lijkt de plek van de hal niet meer nodig voor de nieuwe indeling. Wethouder Spijker is zover nog niet. "Dat zijn we allemaal nog aan het onderzoeken." Een jaar geleden spraken meerdere partijen zich ook al uit voor het behoud van de hal, maar daar was toen geen meerderheid voor. Naar een nieuw onderzoek mogelijk wel.

Volgens Spijker wordt het sowieso lastig om de 3 Octoberhal te behouden. Het gebouw is energetisch zo lek als een mandje, waardoor het veel te veel energie gebruikt. Dat opknappen kost een vermogen. "Bovendien hebben we vanaf 2024 geen middelen meer gereserveerd voor het onderhoud van de hal", geeft Spijker de gemeenteraadsleden ook nog mee. "U heeft immers eerder al besloten tot sloop."

Mocht de hal toch blijven staan, dan is het waarschijnlijk dat het gebouw in de verkoop gaat. In dat geval is de gemeente er vanaf en er is een geïnteresseerde koper. Dat is Gymsport Leiden. De fusieclub van alle Leidse gymnastiekverenigingen ontstond in 2016 en maakt al jaren gebruik van de 3 Octoberhal.

In de plannen van de gemeente moet de vereniging naar de nieuwe sporthal, maar daar krijgt de club geen eigen ruimte. Daardoor is het noodzakelijk om in de omgeving een tweede locatie te vinden voor bijvoorbeeld opslag van materialen. De huidige hal kopen, lijkt daarom een aantrekkelijk alternatief. Vanavond bespreken we in onze bestuursvergadering onder welke voorwaarden we dat zouden willen", laat voorzitter Arthur Haasbroek desgevraagd weten.